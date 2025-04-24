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Москва заявила о нацеленности РФ и США на поиск долгосрочных решений по Украине

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия и США нацелены на поиск долгосрочных решений по украинскому урегулированию, диалог непростой, но он продолжается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Диалог с американской стороной продолжается, как вы, наверное, видите. Он непростой, но на данном этапе наши страны нацелены на поиск долгосрочных решений, об этом говорило и наше руководство. Мы такие же сигналы слышим и с той стороны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к каким-то уступкам в рамках мирных договоренностей, она отметила, что российскую позицию подробно излагали министр иностранных дел страны Сергей Лавров в недавних интервью, а также президент Владимир Путин в выступлении в МИД РФ в июне прошлого года.

"Президент озвучил не российскую переговорную позицию, а российский базовый подход к ситуации вокруг Украины и безопасности на континенте", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что при урегулировании необходимо исходить из реалий, международного права и ситуации на "земле".

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о предложенном США плане урегулирования, который предлагает, в частности, снятие с России санкций и признание статуса Крыма, она отметила, что "подобные планы уже комплексно были отвергнуты Зеленским".

МИД РФ Мария Захарова США Украина
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