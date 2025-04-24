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Президент США заявил, что достиг взаимопонимания с РФ по Украине

Он надеется на такие же результаты с Киевом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп заявил, что не знает, будет ли у него встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки в Рим в субботу на похороны папы римского Франциска.

Президент США также предположил, что именно он может эффективно помочь в решении украинского кризиса. "Это связано с некоторыми моими способностями", - сказал Трамп.

Дональд Трамп РФ США Владимир Зеленский Украина
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