Президент США заявил, что достиг взаимопонимания с РФ по Украине

Он надеется на такие же результаты с Киевом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп заявил, что не знает, будет ли у него встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки в Рим в субботу на похороны папы римского Франциска.

Президент США также предположил, что именно он может эффективно помочь в решении украинского кризиса. "Это связано с некоторыми моими способностями", - сказал Трамп.