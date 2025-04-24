В Кремле разделяют позицию Трампа по Крыму

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Слова президента США Дональда Трампа о потере Украиной Крыма полностью корреспондируются с позицией России по этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно. Вот что можно сказать", - сообщил Песков журналистам в четверг.

Ранее Трамп заявил, что "Крым был потерян (Украиной - ИФ) годы назад" и что заявления президента Владимира Зеленского об отказе признать его российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта.

Комментируя информацию СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США в рамках так называемой сделки по урегулированию конфликта, Песков отметил, что в Кремле не могут и не хотят "комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана (по урегулированию - ИФ)".

"Повторяем: работа ведется. Мы говорим только в отношении себя: мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал пресс-секретарь президента.