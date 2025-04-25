Облако пепла вулкана Безымянный нависло над столицей Камчатки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный в пятницу днем достигло Петропавловска-Камчатского, сообщается в телеграм-канале Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловое облако над Петропавловском-Камчатским на высоте 3-5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что информация о выпадении пепла в краевом центре в ведомство не поступала.

Мощное эксплозивное извержение Безымянного началось утром 24 апреля. В четверг Безымянный выбросил несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых достигла 11 км над уровнем моря.

Безымянный, один из самых активных вулканов мира, находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м. Он находится в 338 км от Петропавловска-Камчатского.