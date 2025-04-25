Вулкан Безымянный угрожает пеплопадом Петропавловску-Камчатскому

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Полоса пепла вулкана Безымянный приближается к Петропавловску-Камчатскому, сообщается в телеграм-канале Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пеплопад в Петропавловске-Камчатском возможен утром 25 апреля", - говорится в сообщении.

Полосу пепла, идущую на краевой центр, видно на спутниковом снимке, опубликованном KVERT.

Мощное эксплозивное извержение Безымянного началось утром 24 апреля.

Ранее в четверг Безымянный выбросил несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых достигла 11 км над уровнем моря.

Безымянный, один из самых активных вулканов мира, находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.