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Митюшов предложил мировую в процессах с Генпрокуратурой в судах в Уфе и Петербурге

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер энергетического блока группы "Газпром" Алексей Митюшов предложил Генеральной прокуратуре РФ заключить мировые соглашения в судебных процессах, которые идут в судах Башкирии и Санкт-Петербурга, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала судебных заседаний в пятницу.

Представитель Митюшова Антон Панов заявил в ходе судебного заседания в Арбитражном суде республики Башкортостан, что бизнесмен ведет активные переговоры о мирном урегулировании споров по делу, рассматриваемому в Арбитражном суде Башкирии и Фрунзенском районном суде.

"До вчерашнего дня в активной форме велись переговоры по урегулированию спора (в Арбитражном суде). И только вчера стало понятно, что на данном этапе у нас нет единогласного решения (между сторонами - ИФ) по мирному урегулированию", - сказал он.

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Панов добавил, что на рассмотрении во Фрунзенском районном суде также находится мировое соглашение в отношении части спорных активов.

Сообщалось, что Генпрокуратура в иске от 24 января текущего года требовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии.

По мнению истца, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО"Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

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Одновременно с иском Генпрокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер. В число таких мер вошли, в частности, наложение ареста на активы Митюшова, на все движимое и недвижимое имущество участвующих в деле юрлиц, ареста на все принадлежащие участвующим в деле третьих лицам денежные средства и иные ценности, запрет на выполнение участниками ряда действий.

В ходе предварительного рассмотрения дела 18 февраля суд расширил число ответчиков по делу с трех до девяти. К заявленным ранее ответчикам (ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст", Митюшов и ООО "Корпоративный центр") в качестве соответчиков привлечены АО "Салаватнефтехимремстрой" (прежде определенное как третье лицо по делу), бывшие руководители компаний, являющихся предметом иска: Роман Сабецкий ("Нефтехимремстрой", "Салаватнефтехимремстрой"), Алексей Марченко ("Салаватнефтемаш"), действующий генеральный директор "Салаватский катализаторный завод" Дмитрий Медведев, а также Эдуард Мавлиханов и кипрская Donway Invest Ltd.

Генпрокуратура Башкирия Санкт-Петербург Газпром нефтехим Салават Алексей Митюшов
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