Источник сообщил о прибытии Уиткоффа в Москву

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прилетел в пятницу утром в Москву, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Майами самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Портал Axios со ссылкой на информированный американский источник передавал, что спецпосланник президента США может в пятницу провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

В Кремле обещали проинформировать, если состоится визит Уиткоффа в Россию и его встреча с Путиным. "Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.