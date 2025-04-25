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Кузбасс ищет организатора размещения облигаций номиналом до 10 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области ищет генерального агента по размещению гособлигаций Кузбасса в 2025 году, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Общая номинальная стоимость бумаг, планируемых к размещению, - до 10 млрд рублей. Оно может осуществляться несколькими выпусками.

"Дата размещения облигаций определяется потребностями областного бюджета Кузбасса, о чем в разумные сроки эмитент (региональный Минфин - ИФ) уведомляет генерального агента (организатора размещения - ИФ). В случае отсутствия потребности в заемных средствах эмитент оставляет за собой право отказаться от размещения облигаций полностью или частично", - говорится в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта - 30 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 мая.

Отдельным постановлением правительство Кузбасса в марте утвердило генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. В частности, предусматриваются как краткосрочные (до 1 года), так и среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет) займы. "Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством РФ", - отмечается в документе.

Бумаги могут выпускаться с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией долга.

В среду 23 апреля парламент Кузбасса внес первые в текущем году изменения в региональный бюджет на 2025 год. Расходы выросли с 245 млрд 947,7 млн рублей до 251 млрд 464,2 млн рублей, доходы практически не изменились (были 229 млрд 672,9 млн рублей, стали 229 млрд 688,6 млн рублей). В результате дефицит бюджета увеличился с 16 млрд 274,8 млн рублей (6,6% от расходов) до 21 млрд 775,6 млн рублей (8,7% от расходов).

Во вторник 22 апреля Министерство финансов Кемеровской области заключило контракты со Сбербанком о предоставлении кредитных ресурсов на общую сумму 10 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств региона. 18 апреля Минфин Кузбасса объявил торги на привлечение еще 14 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета, итоги планируется подвести 30 апреля.

Кузбасс Минфин Сбербанк Кемеровская область
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