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Кузбасс в 2025 году разместит облигации до 10 млрд рублей из-за дефицита бюджета

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Кемеровская область в 2025 году планирует разместить облигации суммарно до 10 млрд рублей с целью финансирования дефицита регионального бюджета.

"Установить на 2025 год предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Кемеровской области - Кузбасса по номинальной стоимости в сумме 10 млрд рублей", - говорится в постановлении правительства региона.

Отдельным постановлением утверждены генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг, предусмотрены как краткосрочные (до 1 года), так и среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет) займы. "Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отмечается в документе.

Бумаги могут выпускаться с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией долга. Эмиссия осуществляется выпусками. Эмитент - Министерство финансов Кузбасса, которое "вправе осуществлять выкуп облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством".

В Министерстве финансов области "Интерфаксу" уточнили, что на фоне кризиса в бюджетообразующих отраслях экономики и снижения поступлений в доходную часть бюджета регион вынужден прибегать к заимствованиям, чтобы обеспечить исполнение всех социально значимых расходных обязательств.

"Для привлечения средств рассматриваются различные финансовые инструменты, в том числе облигации, которые могли бы стать альтернативой кредитам коммерческих банков. Средства от размещения облигационного займа региона будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета", - пояснили в Минфине.

Ранее сообщалось, что бюджет Кузбасса на 2025 год утвержден с доходами 229 млрд 672,9 млн рублей, расходами 245 млрд 947,7 млн рублей, дефицитом 16 млрд 274,8 млн рублей, или 6,6% от расходов. Бюджет региона в 2024 году исполнен с доходами 227,579 млрд рублей, расходами - 298,184 млрд рублей, дефицитом 70,605 млрд рублей, или 24% от расходов.

На снижение собственных доходов бюджета Кузбасса серьезно повлияло уменьшение поступлений по налогу на прибыль организаций из-за ухудшения финансовых результатов работы угледобывающих предприятий в результате падения цен на уголь, роста логистических и экспортных затрат, сокращения спроса и введения импортных пошлин со стороны Китая, а также ограничения отгрузки угля в восточном направлении из-за недостаточной пропускной способности российских железных дорог.

Власти Кемеровской области во II половине 2024 года неоднократно объявляли торги на привлечение в банках кредитных средств для финансирования дефицита бюджета, однако в результате смогли привлечь лишь 10 млрд рублей. Большая часть торгов не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как сказано на сайте Минфина Кузбасса, госдолг региона на 1 января 2025 года составлял 67,3 млрд рублей (в том числе более 52 млрд рублей бюджетные кредиты, 10 млрд рублей - коммерческие кредиты, которые были привлечены в IV квартале 2024 года, 5 млрд рублей - внешний госдолг). По данным на 1 марта госдолг вырос до 83,5 млрд рублей, увеличения произошло за счёт роста суммы бюджетных кредитов до почти 68,6 млрд рублей.

В 2017 году Кемеровская область уже размещала облигационный заем - на 9 млрд рублей, он был погашен в 2024 году.

Кемеровская область Кузбасс Минфин
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