Кузбасс в I квартале сократил добычу угля на 4,5%, экспорт вырос на 3,9%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-марте 2025 года добыли 50,4 млн тонн угля, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства угольной промышленности региона.

При этом экспорт угля за три месяца вырос на 3,9%, или на 1 млн тонн - до 27,3 млн тонн. В том числе, в восточном направлении отгружено 14,8 млн тонн (соответствует объёмам, зафиксированным в соглашении между ОАО "РЖД" и Кузбассом).

"План за I квартал 2025 года выполнен", - отмечает министерство.

Как сообщалось, в середине марта власти Кузбасса выражали обеспокоенность тем, что РЖД отстают на 2% по объёмам вывоза угля на экспорт на восток из региона.

Согласно сообщению, в северо-западном направлении на экспорт в январе-марте текущего года было поставлено 7,9 млн тонн угля (снижение на 10,2%, или на 0,9 млн тонн), в южном - 4,1 млн тонн (рост на 78%, или на 1,8 млн тонн).

В целом в первом квартале ж/д транспортом потребителям было отгружено 44,4 млн тонн угля (снижение на 1,2 млн тонн).

Среднее количество работников, занятых на предприятиях по добыче и переработке угля, сохраняется на уровне показателя, озвученного в середине марта - 90,3 тыс. человек. Со ссылкой на данные Минугля области сообщалось, что на середину февраля в отрасли трудилось 91,3 тыс. человек, на середину января - 96,3 тыс., на середину декабря прошлого года - 96,4 тыс.