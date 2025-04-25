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Трамп заявляет, что пока обсуждает с Россией только украинское урегулирование

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры Вашингтона с Москвой пока ведутся только по теме урегулирования украинского конфликта, заявил журналу Time президент США Дональд Трамп.

"Нет", - ответил Трамп на вопрос, обсуждает ли он с российским руководством какие-то другие вопросы, кроме Украины.

"Но если соглашение будет, я думаю, мы можем вести дела с Украиной и Россией", - сказал Трамп.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После них глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News отмечал, что отношения между Россией и США могут принять новую форму благодаря коммерческому сотрудничеству.

Дональд Трамп США Украина
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