Судебный процесс по возврату в госсобственность "Саянскхимпласта" начнется 13 мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил на 13 мая предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ, требующей вернуть в госсобственность АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"По итогам проведенной судьей беседы со сторонами предварительное заседание по делу назначено на 13 мая", - сказал представитель суда.

Согласно информации на сайте суда, ответчиками по иску являются, в том числе, Виктор Круглов (бывший глава Законодательного собрания Иркутской области), Николай Мельник (экс-гендиректор АО "Саянскхимпласт"), ООО "Вектор", ООО "Саянскгазбетон".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск в Хамовнический суд Москвы к фактическому владельцу предприятия Круглову, а также его жене и детям. Согласно базе суда, иск зарегистрирован 2 апреля, днем позже принят к производству. Суд также вынес определение об обеспечении (предварительной защите) иска.

Как писала ранее газета "Коммерсантъ", иск, в том числе, носит антикоррупционный статус. По данным издания, вопреки установленным законами запретам и ограничениям, Круглов совмещал бизнес и госслужбу.

"Коммерсантъ" указывал, что Круглов с 1987 года занимал руководящие должности в "Саянскхимпроме", а после его назначения гендиректором в 1997 году принял решение "обратить госпредприятие в свою пользу". Для этого, как пишет издание со ссылкой на Генпрокуратуру, в 1997-2000 годах им были учреждены дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО "Саянскхимпром". Затем гендиректор изъял "дочки" из-под управления самого предприятия, оформив их на специально созданные аффилированные ему фирмы.

По его данным, Круглов позже организовал ведение бизнеса по системе "центр убытков" - ОАО "Саянскхимпром", "центр прибыли" - АО "Саянскхимпласт". Так в 2003 году "Саянскхимпром" был доведен до банкротства.

"Саянскхимпласт" в ответ на иск заявил, что его деятельность строилась на законных основаниях. "Решения о создании общества были приняты при непосредственном участии представителей государства. Процедура создания общества и его последующая деятельность являлись предметом проверок органов государственного контроля (надзора), в том числе органов прокуратуры. По итогам проверок претензии не предъявлялись", - сообщала компания на своем официальном сайте.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.