Суд вернул в госсобственность производителя ПВХ "Саянскхимпласт"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры России вернул в госсобственность крупнейшего в стране производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область), сообщает "Коммерсантъ".

По его данным, дело было рассмотрено за два судебных заседания. Чтобы не допустить вывод капиталов за рубеж, решение суда по ходатайству прокурора было обращено к немедленному исполнению.

Генпрокуратура подала иск в Хамовнический суд к фактическому владельцу предприятия Виктору Круглову (бывший глава Законодательного собрания Иркутской области), а также его жене и детям. Ответчиками также стали Николай Мельник (экс-гендиректор АО "Саянскхимпласт"), ООО "Вектор" и ООО "Саянскгазбетон". Иск зарегистрирован 2 апреля, днем позже принят к производству. Суд также вынес определение об обеспечении (предварительной защите) иска.

Как писал ранее "Коммерсантъ", иск, в том числе, носит антикоррупционный статус. По данным газеты, истец считает, что, вопреки установленным законами запретам и ограничениям, Круглов совмещал бизнес и госслужбу.

"Коммерсантъ" указывал, что Круглов с 1987 года занимал руководящие должности в "Саянскхимпроме", а после его назначения гендиректором в 1997 году принял решение "обратить госпредприятие в свою пользу". Для этого, как пишет издание со ссылкой на Генпрокуратуру, в 1997-2000 годах им были учреждены дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО "Саянскхимпром". Затем гендиректор изъял "дочки" из-под управления самого предприятия, оформив их на специально созданные аффилированные ему фирмы.

По его данным, Круглов позже организовал ведение бизнеса по системе "центр убытков" - ОАО "Саянскхимпром", "центр прибыли" - АО "Саянскхимпласт". Так в 2003 году "Саянскхимпром" был доведен до банкротства.

"Саянскхимпласт" в ответ на иск заявлял, что его деятельность строилась на законных основаниях. "Решения о создании общества были приняты при непосредственном участии представителей государства. Процедура создания общества и его последующая деятельность являлись предметом проверок органов государственного контроля (надзора), в том числе органов прокуратуры. По итогам проверок претензии не предъявлялись", - сообщала компания на своем официальном сайте.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.