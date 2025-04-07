Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Завод "Саянскхимпласт". Архивное фото. Фото: Николай Рютин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура намерена обратить в доход государства активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) - АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область), пишет "Коммерсантъ".

Антикоррупционный иск подан в Хамовнический суд Москвы к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. По ходатайству истца суд уже наложил обеспечительный арест на все их имущество.

В иске указано, что, вопреки установленным законами запретам и ограничениям, Круглов совмещал бизнес и госслужбу. С 2000 по 2016 год он был депутатом от "Единой России" в Законодательном собрании Иркутской области, входил в комитет по собственности и экономической политике, а в 2004-2008 годах возглавлял региональный парламент.

По данным Генпрокуратуры, Круглов с 1987 года занимал руководящие должности в "Саянскхимпроме", а после его назначения гендиректором в 1997 году принял решение "обратить госпредприятие в свою пользу". Для этого, по данным надзорного ведомтсва, в 1997-2000 годах им были учреждены дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО "Саянскхимпром". Затем гендиректор изъял "дочки" из-под управления самого предприятия, оформив их на специально созданные аффилированные ему фирмы.

Круглов фактически выступал в роли продавца и покупателя долей и акций юридических лиц, отмечается в иске.

По данным прокуроров, Круглов позднее организовал ведение бизнеса по системе "центр убытков" - ОАО "Саянскхимпром", "центр прибыли" - АО "Саянскхимпласт". В 2003 году "Саянскхимпром" был доведен до банкротства.

Сейчас активы предприятия оцениваются в 78,8 млрд рублей, ежегодная выручка - в 25 млрд рублей, валовая прибыль - в 7,2 млрд рублей, штат работников составляет 6,5 тысяч человек, пишет газета.

По данным истца, после начала СВО Круглов отказался от модернизации производства и стал выводить средства завода под видом дивидендов, нарастив их объем с 5,5 млрд рублей в 2022 году до 13,9 млрд рублей в 2023 году.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.