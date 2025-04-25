Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Режим ЧС сохраняется только в поселке Барсово

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Введенный из-за детонации боеприпасов режим чрезвычайной ситуации снят в подавляющем большинстве населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, сообщает пресс-служба районной администрации в пятницу.

"Отменен режим ЧС в населенных пунктах: поселках Мирный, Першино, деревни Храпки, Грибаново, (...) деревня Дубки, участок Мележи, деревни Дворищи, Илейкино, СНТ "Звёздный", "Лужки". Режим ЧС в поселке Барсово сохраняется до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Также решением комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района с 17:00 25 апреля отменены ограничения, связанные с организаций дорожного движения в районе ЧС. Разрешено движение автотранспорта по автодороге 17К-8 на всем протяжении от города Киржач до пересечения с автотрассой А-108.

Со своей стороны губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что большинство эвакуированных жителей Киржачского района возвращаются домой.

"В воинской части в зоне ЧС сохраняется режим эвакуации. Над ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия работают специалисты. Население всех деревень и посёлков, кроме Барсово, а также дачники могут возвращаться в свои дома", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

22 апреля на складе боеприпасов в воинской части, расположенной в Киржачском районе Владимирской области, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами произошел взрыв с последующей детонацией. Пострадали четыре человека. Больших разрушений не зафиксировано. В районе был введен режим ЧС. Было принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков.

В ряде населенных пунктов района было отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Несколько участков дорог были перекрыты для движения транспорта.