Поиск

Два населенных пункта и СНТ остаются закрытыми во Владимирской области после ЧС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Киржачском районе Владимирской области после взрывов на складе боеприпасов остаются закрытыми для возвращения поселок Барсово, деревня Дубки и садовое товарищество "Дубки", сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В районе начала работать комиссия по оценке ущерба.

"В крупнейшем сельском поселении - Першинском - уже работает группа из представителей районной и поселковой администраций, МЧС. Порядка 20 сотрудников сегодня проведут оценку ущерба в Першино, Грибаново и Храпках. (...) Далее они продолжат работу в других пострадавших населенных пунктах, куда уже открыт безопасный доступ. А он пока закрыт в Барсово (поселок), деревне Дубки и СНТ "Дубки", - написал глава региона в Telegram.

Также в районе продолжают работу бригады "Газпрома". "В (...) Першино, Грибаново, Храпки проводится опрессовка газопровода высокого давления. Когда система пройдет проверку на герметичность, газоснабжение будет восстановлено", - уточнил Авдеев.

Администрация Киржачского района сообщила, что остается закрытым один участок автодороги от А-108 в районе участка Мележи до перекрестка на поселок Першино.

22 апреля на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе, предположительно, из-за нарушения требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами, начали рваться боеприпасы. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Проведена эвакуация людей из воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Несколько участков дорог были перекрыты для движения транспорта.

Александр Авдеев Газпром МЧС Барсово Киржачский район Владимирская область Дубки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье

ФСБ сообщила о нейтрализации двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ
Военная операция на Украине

87 беспилотников уничтожено за ночь над территорией России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6252 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне93 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });