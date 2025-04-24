Два населенных пункта и СНТ остаются закрытыми во Владимирской области после ЧС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Киржачском районе Владимирской области после взрывов на складе боеприпасов остаются закрытыми для возвращения поселок Барсово, деревня Дубки и садовое товарищество "Дубки", сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В районе начала работать комиссия по оценке ущерба.

"В крупнейшем сельском поселении - Першинском - уже работает группа из представителей районной и поселковой администраций, МЧС. Порядка 20 сотрудников сегодня проведут оценку ущерба в Першино, Грибаново и Храпках. (...) Далее они продолжат работу в других пострадавших населенных пунктах, куда уже открыт безопасный доступ. А он пока закрыт в Барсово (поселок), деревне Дубки и СНТ "Дубки", - написал глава региона в Telegram.

Также в районе продолжают работу бригады "Газпрома". "В (...) Першино, Грибаново, Храпки проводится опрессовка газопровода высокого давления. Когда система пройдет проверку на герметичность, газоснабжение будет восстановлено", - уточнил Авдеев.

Администрация Киржачского района сообщила, что остается закрытым один участок автодороги от А-108 в районе участка Мележи до перекрестка на поселок Першино.

22 апреля на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе, предположительно, из-за нарушения требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами, начали рваться боеприпасы. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Проведена эвакуация людей из воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Несколько участков дорог были перекрыты для движения транспорта.