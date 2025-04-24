В Киржачском районе Владимирской области почти полностью восстановили газоснабжение

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о восстановлении газоснабжения в большинстве населенных пунктов Киржачского района, где его отключали из-за взрывов боеприпасов в воинской части.

"В результате ЧП в поселке Барсово 22 апреля была прекращена подача газа в 42 населенных пункта и СНТ с 4070 абонентами. На этот час бригадами "Газпрома" проведен ремонт и возобновлена подача газа в 38 населенных пункта для 3734 абонентов", - написал губернатор в телеграм-канале.

В поселке Мирный, СНТ "Звездный", поселке Дубки и почтовом отделении "Дубки" газ будет пущен после снятия ограничений.