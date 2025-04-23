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Частично сняты ограничения, введенные из-за ЧС в Киржачском районе Владимирской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам заседания оперативного штаба сообщил о ситуации в Киржачском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за детонации боеприпасов.

"Под руководством оперативного штаба ситуацию в Киржачском районе постепенно удаётся нормализовать. Из 42 населённых пунктов и СНТ, где вчера вечером был отключён газ, в 9 уже восстановлена подача голубого топлива: СНТ "Надежда", д. Климово, д. Рязанки, д. Ельцы, д. Дубровка, д. Бельково, д. Василево, д. Перегудово, п. Горка. Пущено 659 абонентов, без газа остаётся 3411. Бригады "Газпрома" продолжают работу", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, в ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ "Дубки", "Мирный" и "Звёздный", жители остальных населённых пунктов в среду возвращаются домой.

"Сегодня с 22:00 предприятия смогут работать. Завтра дети пойдут в школы и детские сады", - проинформировал Авдеев.

Также он сообщил о восстановлении движение по дороге от п. Фёдоровского до д. Илейкино, от Киржач, ул. Добровольского до поворота на д. Ельцы. Дорога от д. Песьяне до д. Аленино будет открыта с 00:00.

В целях безопасности остаётся закрытым участок дороги Киржач-Дубки от перекрестка Першино-Барсово до а/д А-108.

Как сообщалось, во вторник на складе боеприпасов в воинской части, расположенной в Киржачском районе, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами произошел взрыв с последующей детонацией. Пострадали четыре человека. Больших разрушений не зафиксировано. В районе введен режим ЧС. Было принято решение провести эвакуацию воинской части, 7 населённых пунктов и 12 дачных посёлков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение.

Александр Авдеев Владимирская область
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