Кремль призвал ориентироваться на заявления Путина и Герасимова об освобождении Курской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что украинские военные еще находятся в Курской области, предложил ориентироваться на слова Владимира Путина и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Я предлагаю ориентироваться на слова нашего президента и доклад начальника генштаба РФ", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал соответствующее заявление Зеленского.

26 апреля Герасимов сообщил, что вся Курская область освобождена от ВСУ.

"Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту РФ.

Путин в понедельник заявил, что "26 апреля 2025 года Вооружённые силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских военных, вторгшейся в Курскую область". "Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации", - приводит сайт Кремля заявление главы государства.