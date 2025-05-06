Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции Москвы на этот счет, заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы обсуждаем (условия достижения мира) и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июле прошлого года, подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом", - сказал Ушаков.

"Американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию", - отметил он.

Ушаков также сообщил, что Россия и США "активно обсуждают территориальные вопросы".

"Американцы знают о том, что мы предложили и объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Многие отметили, что вчера президент Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - подчеркнул Ушаков.