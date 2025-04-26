Начальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ. Обобщение

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вся Курская область освобождена от ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

"За время операции противник понес значительные потери. Для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тыс. человек противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление резервы и подразделения с других участков", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Он доложил, что в субботу был освобожден последний населённый пункт на территории Курской области - село Горналь.

По данным Герасимова, украинская сторона потеряла свыше 76 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий на курском направлении.

Полный разгром противника в Курской области создает условия для успешных действий ВС РФ на других участках фронта в зоне СВО, заявил президент РФ.

"Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин в ходе разговора с Герасимовым.

Участие КНДР

Военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, заявил Герасимов.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины", - сказал начальник Генштаба.

"Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - заявил Герасимов.

Зона безопасности

Начальник Генштаба ВС РФ сообщил о создании зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.

"В соответствии с вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины", - доложил Герасимов Путину.

Он сообщил, что в настоящий момент взяты под контроль четыре населенных пункта Сумской области. "Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", - сказал начальник Генштаба РФ.

Разминирование

Разминирование территории и поиск одиночных украинских военных ведется сейчас в Курской области, заявил также Герасимов.

"В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения", - сказал он.

"Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями группировки "Север" и Международного противоминного центра Военной инженерной академии проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

По его данным, полностью проверено и очищено 19 населенных пунктов, к работе привлечено более 1 тыс. человек.