Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в военных действиях против вторгшихся на территорию Курской области украинских военных принимали участие подразделения Корейской Народной Армии, глава российского государства поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кремля.

"26 апреля 2025 года Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских военных, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ заявил, что подразделения Корейской Народной Армии принимали участие в разгроме вторгшихся в РФ военных ВСУ "в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года". "В частности, в соответствии со статьёй 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из договаривающихся Сторон", - добавил Путин.

"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", - отметил президент РФ.

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