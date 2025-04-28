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Апелляция подтвердила 269 млн руб. долга Блиновской перед ВТБ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января признал обоснованным требование ВТБ к блогеру и основательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской в размере 268,9 млн рублей.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Суд 9 апреля удовлетворил заявление Марии Ознобихиной, которая является финансовым управляющим Блиновской, о признании общими обязательствами супругов Блиновских долга в размере 1,4 млрд рублей. В эту сумму вошли 268,9 млн рублей долга перед ВТБ и 1,2 млрд рублей налоговой задолженности.

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В определении суда пояснялось, что "все объекты имущества семьи Блиновских приобретены в браке, после 2007 года". При этом титульным собственником большинства активов является Блиновский, самые ликвидные активы Блиновской находятся под обременением в виде ипотеки (жилой дом с земельным участком, квартира в Москве).

Таким образом, подчеркивает суд, все имущество, находящееся в собственности как Блиновской, так и Блиновского, является "имуществом, приобретенным в зарегистрированном браке, в отсутствие брачного договора, совместным".

Ранее сообщалось, что 17 февраля суд удовлетворил заявление ФНС о включении в реестр кредиторов блогера задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

26 февраля суд признал "общим обязательством супругов Блиновских" требование Сбербанка, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года. Суд тогда включил в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей основного долга и 30,6 тыс. рублей неустойки.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля 2025 года поддержал решение суда первой инстанции.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года назначил Елене Блиновской пять лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, ей назначен штраф в размере 1 млн руб., на четыре года ей запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях.

По иску прокуратуры суд взыскал с блогера порядка 587 млн руб. в пользу РФ.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

Муж Блиновской Алексей Блиновский ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он проходит службу по контракту.

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Как сообщалось, ФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суды трех инстанций отказали в его удовлетворении.

Верховный суд РФ в конце января 2025 года отказал ей в пересмотре дела.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В начале марта Савеловский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов.

Арбитражный суд Москвы Елена Блиновская
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