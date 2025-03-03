Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу о неуплате налогов

По иску прокуратуры с блогера взыскали порядка 587 млн рублей в пользу государства

Блогер Елена Блиновская в Савеловском суде Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима блогеру и создателю проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов, передал корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, Блиновской назначен штраф в размере 1 млн руб., на четыре года ей запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях, говорится в приговоре суда, оглашенном в понедельник.

По иску прокуратуры суд взыскал с блогера порядка 587 млн руб. в пользу РФ.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в Московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализации преступных доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерном обороте платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Вместе с тем, как следует из приговора, от наказания по обвинению в неуплате налогов блогер была освобождена в связи истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По словам адвокатов, решение об обжаловании приговора защита примет после согласования позиции с самой Блиновской. Защита считает итоговое решение суда по делу "жестким".

С учетом времени нахождения под домашним арестом и в СИЗО из расчета один день за два в колонии и полтора дня за день соответственно Блиновской осталось отбывать наказание менее четырех лет в случае, если приговор будет обжалован и оставлен без изменений апелляционной инстанцией.

Согласно фабуле дела, блогер при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму в 906 млн рублей, из которых затем они легализовали 706 млн рублей.

Кроме того, для легализации денежных средств, как установило следствие, Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи подконтрольных ей юридических лиц.

Муж Блиновской - Алексей Блиновский - ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он служит по контракту.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу.

Изначально блогер была помещена под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству следствия суд перевел ее в СИЗО в связи с нарушениями более мягкой меры пресечения.