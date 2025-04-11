Суд признал общим обязательством супругов Блиновских 1,4 млрд рублей долга перед ВТБ и ФНС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 9 апреля удовлетворил заявление Марии Ознобихиной, которая является финансовым управляющим блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской, о признании общими обязательствами супругов Блиновских долга в размере 1,4 млрд рублей.

Как сказано в определении на сайте суда, в эту сумму вошли 268,9 млн рублей долга перед ВТБ и 1,2 млрд рублей налоговой задолженности.

"Все объекты имущества семьи Блиновских приобретены в браке, после 2007 года. При этом титульным собственником большинства активов является Блиновский А.В., самые ликвидные активы Блиновской Е.О. находятся под обременением в виде ипотеки (жилой дом с земельным участком, квартира в Москве)", - сказано в определении.

Таким образом, подчеркивает суд, "все имущество, находящееся в собственности как Блиновской Е.О., так и Блиновского А.В., является имуществом, приобретенным в зарегистрированном браке, в отсутствие брачного договора, совместным".

22 января 2025 года суд признал обоснованным требование ВТБ к Блиновской почти на 268,9 млн рублей, а 17 февраля удовлетворил заявление ФНС о включении в ее реестр кредиторов задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

26 февраля суд признал "общим обязательством супругов Блиновских" требование Сбербанка, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года. Суд тогда включил в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей основного долга и 30,6 тысячи рублей неустойки.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля 2025 года поддержал решение суда первой инстанции.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года назначил Елене Блиновской пять лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов. Также ей был назначен штраф в 1 млн рублей и на четыре года суде ей запретил занимать управленческие должности в коммерческих организациях.

По иску прокуратуры суд взыскал с блогера около 587 млн рублей в пользу государства.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

Муж Блиновской Алексей Блиновский ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он проходит службу по контракту.

Ранее ФНС вместе с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суды трех инстанций отказали в его удовлетворении.

Верховный суд в конце января 2025 года отказал ей в пересмотре дела.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО.