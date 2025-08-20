Кассация подтвердила общий долг супругов Блиновских перед Сбером в 7,6 млн рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа согласился с решением судов нижестоящих инстанций, признавших требование Сбербанка, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских".

"Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

Суд первой инстанции 26 февраля признал обоснованным и включил в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской 7,6 млн рублей основного долга и 30,6 тысячи рублей неустойки.

20 мая апелляция оставила судебный акт в силе.

Требование Сбербанка о включении в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей поступило в суд в конце декабря 2024 года.

17 февраля 2025 года суд по заявлению ФНС включил в реестр кредиторов блогера задолженность в размере 1,2 млрд рублей.

Суд 9 апреля 2025 года удовлетворил заявление Марии Ознобихиной, которая является финансовым управляющим Блиновской, о признании общими обязательствами супругов Елены и Алексея Блиновских долга в размере 1,4 млрд рублей. В эту сумму вошли 268,9 млн рублей долга перед ВТБ и 1,2 млрд рублей налоговой задолженности.

В определении суда пояснялось, что "все объекты имущества семьи Блиновских приобретены в браке, после 2007 года". При этом титульным собственником большинства активов является Алексей Блиновский, самые ликвидные активы Елены Блиновской находятся под обременением в виде ипотеки (жилой дом с земельным участком, квартира в Москве).

Таким образом, подчеркивает суд, все имущество, находящееся в собственности как Елены Блиновской, так и Алексея Блиновского, является "имуществом, приобретенным в зарегистрированном браке, в отсутствие брачного договора, совместным".

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 апреля оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января признал обоснованным требование ВТБ к Блиновской в размере 268,9 млн рублей.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля 2025 года поддержал решение суда первой инстанции.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года назначил Елене Блиновской пять лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов. Также ей был назначен штраф в 1 млн рублей и запрет в течение четырех лет занимать управленческие должности в коммерческих организациях. По иску прокуратуры суд взыскал с блогера около 587 млн рублей в пользу государства.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

Муж Елены Блиновской Алексей Блиновский ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он проходит службу по контракту.

ФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган 24 октября 2023 года доначислил Блиновской налог на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налог на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штраф на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суды трех инстанций отказали в его удовлетворении. Верховный суд России в конце января 2025 года отказал ей в пересмотре дела.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвинило ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Сейчас Блиновская отбывает наказание в колонии.