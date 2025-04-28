РФ обменивалась информацией с США о майском перемирии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия обменивалась информацией с США по существующим каналам связи по вопросу перемирия в дни 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас идет обмен информацией по существующим каналам связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, с 8 по 11 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что объявленное перемирие демонстрирует добрую волю Москвы и готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. "Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это – проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", - сказал он журналистам.