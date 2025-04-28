Поиск

РФ обменивалась информацией с США о майском перемирии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия обменивалась информацией с США по существующим каналам связи по вопросу перемирия в дни 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас идет обмен информацией по существующим каналам связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, с 8 по 11 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что объявленное перемирие демонстрирует добрую волю Москвы и готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. "Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это – проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", - сказал он журналистам.

Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента

Песков назвал объявленное ко Дню Победы перемирие жестом доброй воли президента

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

АСВ завершило расчеты с кредиторами Киви банка

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

В некоторых регионах РФ теряется до 40% целевых мест в медвузах

Минобрнауки планирует изменить механизм льготного образовательного кредита

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });