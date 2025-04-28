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Трамп настаивает на постоянном перемирии на Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

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"Президент ясно давал понять, что ему нужно постоянное прекращение огня", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп "все более расcтроен обеими сторонами конфликта".

Президент США, по словам его представителя, "все еще оптимистично настроен относительно того, что касается возможности урегулировать украинский конфликт", но в то же время старается проявлять реалистичный взгляд.

РФ США Дональд Трамп Украина Кэролайн Левитт
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