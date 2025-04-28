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Трамп считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп после встречи с ним в Ватикане.

"Я думаю, это так", - ответил Трамп на вопрос журналиста, готов ли Зеленский отказаться от притязаний на Крым.

"Это было 11 или 12 лет назад. Это было очень давно. (...) Никто не писал об этом 12 лет. Может быть, вернуться к Обаме (Барак Обама, экс-президент США - ИФ), спросить его", - отметил президент США.

Американский лидер заявил, что встреча с Зеленским прошла хорошо.

"Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже три года твердит, что ему нужно больше оружия. И мы посмотрим, что из этого выйдет", - сообщил Трамп.

При этом президент США считает, что Зеленский стал "более спокойным" и более заинтересованным в достижении мирного соглашения.

Ранее в субботу Трамп провел встречу с Зеленским. Западные СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как оба сидят на стульях друг напротив друга в соборе Святого Петра в Ватикане.

Трамп в пятницу вечером прибыл в Рим. В субботу он принял участие в Ватикане в церемонии похорон папы римского Франциска. Затем президент США вылетел из Рима на родину.

Барак Обама Владимир Зеленский Дональд Трамп США Крым
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