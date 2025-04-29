Песков заявил, что первично начало переговоров с Киевом, а не вопрос легитимности Зеленского

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что важно начать прямые переговоры с Украиной, это первично, а вопросы легитимности Владимира Зеленского - вторичны.

"Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются, но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего, и первично - начать этот переговорный процесс", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, с кем можно вести прямые переговоры на Украине с учетом того, что легитимность Зеленского в качестве президента под вопросом.

Все остальные вопросы, отметил Песков, "вторичны".

Киев до сих пор не отреагировал на объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, заявил также пресс-секретарь президента РФ.

"Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор", - сказал он журналистам

"Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет", - добавил представитель Кремля.