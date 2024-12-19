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Путин: Прямая линия

Путин заявил, что РФ готова вести переговоры с любым легитимным представителем Украины

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова вести переговоры с любым представителем Украины, если он будет легитимным, в том числе с Владимиром Зеленским, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если не с главой режима, то с кем (вести переговоры - ИФ), если он сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит там легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.

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По его словам, "сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать". "Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят", - пояснил президент.

"Просто подписывать (документы об урегулировании ситуации - ИФ) мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится", - отметил Путин.

"Это чисто формальный юридический вопрос, внутри (Украины - ИФ) могут организовать как хотят. Но подписывать, если мы дойдём когда-то до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти", - заключил Путин.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Украина Владимир Зеленский
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