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Песков назвал манипуляцией уход Киева от ответа на предложение прекратить огонь с 8 по 11 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Манипуляцией является не объявление Москвой перемирия с 8 по 11 мая, а уход от прямого ответа на эту инициативу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - сказал он во вторник журналистам, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал объявленное Владимиром Путиным перемирие "очередной попыткой манипуляции".

"Но все-таки мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина получит оценку, потому что мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали оценки этого из Украины", - продолжил Песков.

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По его словам, "здесь становится очевидно, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны".

Долговременное перемирие на Украине невозможно без учета нюансов, о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин, заявил Песков.

"Если говорить о долговременном прекращении, то здесь важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", - сказал он, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского установить на Украине 30-дневное перемирие.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщал телеграм-канал Кремля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.


Дмитрий Песков Украина
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