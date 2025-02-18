Песков заявил, что Путин готов вести переговоры с Зеленским

Но при этом важно учитывать юридические аспекты, связанные с легитимностью последнего, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, но при этом важно учитывать юридические аспекты, связанные с легитимностью последнего на посту главы государства.

На вопрос журналистов, готов ли российский президент вести переговоры с украинским коллегой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского".

Песков отметил, что "об этом тоже неоднократно звучали заявления Путина".