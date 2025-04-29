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Китай после объявления РФ перемирия на Украине заявил о поддержке всех усилий для мира

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Китайские власти поддерживают любые шаги, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает во вторник издание Global Times со ссылкой на МИД КНР.

"Китай поддерживает все усилия, которые ведут к миру, и надеется, что все имеющие отношение к конфликту стороны продолжат решать кризис через диалог и переговоры", - сказал представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя решение президента России Владимира Путина о прекращении огня в дни 80-летия Победы.

Накануне в Кремле сообщили, что российская сторона объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.


Китай Украина РФ
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