Пять жителей Белгородской области ранены в результате атак БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять человек ранены в результате атак дронов на автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара беспилотника по автомобилю ранены двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где медики диагностировали одному мужчине минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и руки, второму - баротравму", - написал Гладков в Telegram.

Лечиться пострадавшие будут в городской больнице №2 Белгорода. Их машина сгорела.

Еще одна атака дрона на автомобиль произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка - Становое. Женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями живота и плеча бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. У автомобиля полностью разбито лобовое стекло и посечен кузов, проинформировал губернатор.

Кроме того, на участке автодороги Красная Яруга - Отрадовка дрон ударил по припаркованному автомобилю. Двое мужчин, которые находились рядом, получили осколочные ранения ног. Бригады "скорой" доставляют их в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден.