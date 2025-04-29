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Двое мужчин погибли, трое ранены при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Грайворонском округе Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие.

"На участке автодороги Грайворон - Илёк-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по двигавшемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. (...) два человека погибли на месте до приезда медиков", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его данным, трое мужчины ранены. Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
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