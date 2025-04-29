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Атаке дронов подверглись семь населённых пунктов в Белгородской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на семь населенных пунктов региона, в некоторых начались возгорания, пострадавших нет.

"Ещё семь населённых пунктов атакованы дронами ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации, в поселке Борисовка в одном частном доме выбиты окна, а в селе Грузское повреждены остекление и входная группа социального объекта.

Также, по данным главы региона, в селе Новая Таволжанка осколками посечены кузова трёх легковых автомобилей и повреждена кровля надворной постройки. В селе Муром в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад, добавил Гладков.

В селе Никольское Белгородского района в результате детонации дрона загорелась сухая трава - пожарные расчёты тушат очаг возгорания, сообщил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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