Водитель грузовика ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника в Шебекинском округе.

"Дрон атаковал "ГАЗель", принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным Гладкова, это произошло в селе Новая Таволжанка.

Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где ему была оказана помощь. Дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно, отметил губернатор.