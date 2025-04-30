Премьеры РФ и КНДР дали старт строительству моста через пограничную реку Туманная

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Строительство автомобильного моста между РФ и КНДР через реку Туманная является знаковым этапом для отношений двух стран и символизирует стремление Москвы и Пхеньяна к укреплению дружественных отношений и наращиванию межрегионального сотрудничества, заявил премьер России Михаил Мишустин.

"Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества", - сказал он на церемонии начала строительства моста с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме видео-конференц-связи.

"Мы создаем надежную основу для более тесной кооперации двух стран, дорогу для открытого и плодотворного диалога, для сближения наших народов, роста числа поездок и встреч, обмена новыми впечатлениями, знакомства с историей и традициями России и Северной Кореи", - продолжил Мишустин.

Глава российского правительства напомнил, что в 2024 году президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепил выход отношений между Москвой и Пхеньяном на новый, отвечающий требованиям времени уровень и создал необходимые условия для запуска взаимовыгодных проектов.

"Безусловно, ключевой приоритет для нас - строительство мостового перехода, через который пойдет круглогодичное автомобильное движение", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в настоящее время единственным транспортным маршрутом между двумя странами является железнодорожный "Мост дружбы" через реку Туманная, но его возможностей уже недостаточно.

По словам Мишустина, особое значение будущий мост представляет для российского Дальневосточного федерального округа и, прежде всего, для Приморского края.

Он заявил, что с запуском автомобильного моста в регионе "появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура".

Кроме того, продолжил глава российского правительства, мост "позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что станет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами".

Также создание моста откроет хорошие перспективы для туризма, заметил Мишустин.

Он завил, что рассчитывает на опыт, труд и инициативу строителей моста, которые позволят завершить работы качественно и в срок.

"Убежден, новый мост станет прочным символом мира и добрососедства России и КНДР", - заявил Мишустин.

Главы правительств России и Северной Кореи общаются в формате видеосвязи впервые за всю историю двусторонних отношений.

Туманная в низовьях является пограничной рекой между РФ и КНДР.

В настоящее время между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Общая длина строящегося мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения).

Ориентировочное время строительства - 1,5 года.

Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.

Межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано в июне 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР ранее было определено ООО "ТоннельЮжСтрой" (Сочи). Предельный срок выполнения работ по госконтракту - 31 декабря 2026 года.