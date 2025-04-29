Песков не исключил, что Путин наградит сражавшихся под Курском военных КНДР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, возможно, наградит военнослужащих из КНДР, сражавшихся в Курской области, допустил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать, конечно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также переадресовал в Минобороны вопрос о том, будут ли северокорейские военные участвовать в параде на Красной площади 9 мая.

Кроме того, Песков посоветовал обратиться в Минобороны за ответом на вопрос, могут ли северокорейские военные получить новое задание в рамках СВО после освобождения Курской области.

Накануне Путин заявил, что в военных действиях в Курской области против ВСУ принимали участие подразделения Корейской Народной Армии, глава российского государства поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну.



