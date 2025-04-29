Делегация Госдумы планирует посетить КНДР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил об имеющемся приглашении от КНДР для российских депутатов посетить страну и о планах на такой визит.

"У нас хорошие отношения с Северной Кореей, и у нас есть приглашение от них. Думаю, скоро поедем", - сказал Толстой журналистам во вторник.

Он считает, что визит может состояться в течение этого года.

Толстой в составе парламентариев принимает участие в работе Международного форума "Великое наследие - общее будущее". Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, форум проводится по инициативе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.