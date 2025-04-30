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До 300 автомобилей в сутки сможет пропускать пункт на мосту между РФ и КНДР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска Хасан в Приморском крае, который будет пропускать автомобили по мосту между Россией и КНДР, рассчитан на прием 300 машин в сутки, сообщает Минтранс РФ в среду.

"Пропускать автомобили, которые поедут по мосту, в России будут через новый пункт пропуска Хасан. Здесь будет десять полос движения, по плану пункт смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки - с возможностью увеличения", - говорится в сообщении.

По словам главы Минтранса Романа Старовойта, приняты основные проектные решения, мост будет строиться с двух сторон и его важно состыковать с корейской стороной.

"Также предстоит параллельно возвести в РФ пункт пропуска и обновить более 100 км дороги до Владивостока. Предстоит масштабная работа, и мы к ней готовы", - приводятся в сообщении слова Старовойта.

Длина моста составит около 1 км, будет две полосы движения. Строительство планируется завершить через полтора года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в среду дали старт строительству автомобильного моста через пограничную реку Туманная.

В настоящее время единственным транспортным маршрутом между двумя странами является железнодорожный "Мост дружбы" через реку Туманная, но его возможностей уже недостаточно.

Минтранс РФ КНДР Михаил Мишустин Роман Старовойт Приморский край
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