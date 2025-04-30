Суд отложил иск "Роснано" о взыскании с Чубайса и других бывших топ-менеджеров 5,6 млрд руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду отложил на 11 июля заседание по иску "Роснано" о солидарном взыскании нанесенных ей убытков с Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров в размере 5,6 млрд рублей.

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Согласно картотеке арбитражных дел, иск "Роснано" к Анатолию Чубайсу, его давним соратникам Юрию Удальцову, Олегу Киселеву и Владимиру Аветисяну, а также Борису Подольскому, Герману Пихоя, Дмитрию Пимкину и Николаю Тычинину был подан "Роснано" 31 марта, компания ходатайствовала о его рассмотрении в закрытом режиме. "Роснано" хочет взыскать с ответчиков убытки в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн.

Исковое заявление связано с провальным для "Роснано" проектом "гибких планшетов" Plastic Logic.

Вместе с иском "Роснано" подало заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Чубайса и других ответчиков в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд руб., и на ту же сумму - денег и имущества близких родственников фигурантов иска.

Заявление компания мотивировала тем, что "непринятие судом обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявленных требований, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку АО "Роснано" считает, что ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".

"Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находятся за пределами РФ, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы РФ; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы РФ", - аргументировало ходатайство об обеспечительных мерах госкомпания.

С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб истцу, опасалось "Роснано".

Суд согласился с этими доводами и наложил арест на активы истцов в запрашиваемой сумме.

Однако заявленные "Роснано" меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований "не в полной мере соразмерны исковым требованиям и субъектному составу участников", решил суд. Прямых или косвенных доказательств относительно наличия имущества и его отчуждения близкими родственниками ответчиков суду не предоставлено, запрашиваемые меры не связаны с предметом искового заявления, поэтому в этой части ходатайство об обеспечительных мерах не подлежит удовлетворению, решил суд.

Убытки, которые хочет взыскать "Роснано", понесены в связи с реализацией проекта Plastic Logic, иск направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании, сообщили ранее "Интерфаксу" в компании.

"Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в РФ гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей. Уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет", - заявил директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов.

Проект Plastic Logic

Инвестиция в британскую Plastic Logic стала одной из самых громких неудач "Роснано": как из-за многомиллионных вложений - только первый транш в 2010 г. составил $150 млн - не принесших в итоге результата, так и из-за высокого уровня публичности, сопровождавшего эту инвестицию с самого старта (выигранная у правительства Китая борьба за участие в проекте, презентация "гибкого планшета" для школьников на встрече с президентом РФ и т.д.). Проект, который курировал Удальцов, довольно быстро перешел в категорию проблемных, много раз переформатировался, но в итоге безуспешно.

Чубайс неоднократно признавал коммерческую неудачу проекта, но отстаивал его значение для технологического развития России.

"Мы сделали прототип планшета, но не смогли сделать его серийным, но, как это ни парадоксально, с точки зрения венчурного бизнеса - это не неудача. Получив прототип, мы просчитали экономику завода, который мы собирались строить, и поняли, что экономики нет. А было это практически в момент выхода iPad на рынок. И мы не проинвестировали завод. Вот это была бы история душераздирающая - если бы построили за $300 млн завод, и оказалось бы, что он "в никуда". С другой стороны, что такое Plastic Logic? Это гибкая электроника. Мы не только не бросили эту технологию, а мы очень серьезно ею занимались, Юрий Удальцов вложил просто гигантское количество сил, что на сегодня нам дало несколько важнейших результатов", - говорил Чубайс в интервью "Интерфаксу" в январе 2017 года.

"Результат номер один: R&D-центр, который создан в Кембридже на основании исследовательской части Plastic Logic, развивается, и мы рассчитываем на получение инвестиций в этот центр. Завод, работающий в Дрездене, получил заказы, в том числе очень важные для нас - китайские, которые в ближайшие 2-3 года позволят ему пройти через breakeven (точку безубыточности - ИФ). Как ни парадоксально, один из ведущих заказов - это гибкие, ударопрочные дисплеи для школьных планшетов, те самые, с которых мы начинали в России. Частный китайский предприниматель заказал у нас их в количестве нескольких сотен тысяч экземпляров, мы сейчас разворачиваем их производство там, и именно это сможет довести завод до окупаемости. Но это полдела, а главное - в другом. Наша работа по развитию этого технологического комплекса в части НИОКР и в производственной части привела к пониманию того, что гибкая электроника - это следующий технологический передел в электронике в целом, который будет возникать на наших глазах в следующие 5-10 лет. (...) Мы считаем, что имея тот задел, который мы создали в Дрездене и Великобритании, можем и должны в России вырастить собственную компетенцию по гибкой электронике. Совместно с Москвой при поддержке Сергея Собянина мы приняли решение разворачивать строительство Российского центра гибкой электроники в Троицке. Он строится полным ходом. Там будет собран весь набор компетенций по этому направлению. Таким образом, то, что воспринимается в общественном мнении как наше крупнейшее поражение, имеет реальный шанс стать одним из важных направлений российского хайтека", - утверждал глава "Роснано".

Еще в 2014 г. Счетная палата провела проверку российского юрлица проекта - "Пластик Лоджик". По данным ведомства, "Роснано" купило за 7,1 млрд руб. 44% акций ирландской Plastic Logic Holding. Затем средства почти сразу же были переведены в Plastic Logic Luxemburg. Параллельно с этим в России было учреждено ЗАО "Пластик Лоджик" (позднее преобразовано в ООО), которое под поручительство "Роснано" взяло кредиты в банках на 5,7 млрд руб. и выдавало их в качестве займа компании Plastic Logic Luxemburg под льготные проценты до 2020 года.

На эти кредитные деньги Plastic Logic Luxemburg покупало акции своего кредитора - российской "Пластик Лоджик". В результате на счетах зарубежной Plastic Logic Luxemburg (с учетом сложной системы взаимозачетов) было более 5 млрд руб., а на счетах российского "Пластик Лоджик", которое на тот момент напрямую не принадлежало "Роснано", осталось к 2013 году 620 млн руб. По данным аудиторов, технологии не были закуплены, а завод в Зеленограде так и не был построен.

В 2024 году "Роснано", в котором уже полностью сменилась команда управленцев, заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ООО "Пластик Лоджик" банкротом. Кроме того, "Роснано" передало в правоохранительные органы материалы проверки о ходе реализации этого проекта, заявили тогда "Интерфаксу" в компании.

"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств", - сообщили в "Роснано".

"Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - добавили в компании.

Впоследствии дело о банкротстве компании было прекращено из-за ее исключения из ЕГРЮЛ. "Роснано" тогда заявило, что намерено в дальнейшем привлечь контролирующих лиц ООО "Пластик Лоджик" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, а также - в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица - инициировать процедуру распределения такого имущества.