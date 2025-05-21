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Песков отметил, что "Роснано" преодолело большинство проблем

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Кремле, публичной будет его встреча с главой госкорпорации "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Роснано" прошла очень сложный период в своей истории развития, преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера. Сегодня Сергей Куликов будет докладывать президенту", - сказал Песков.

Он добавил, что остальные мероприятия у президента в среду будут носить непубличный характер. "День достаточно спокойный", - сказал Песков.


Роснано Дмитрий Песков Владимир Путин Сергей Куликов
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