Суд арестовал активы Чубайса и еще семи человек на 5,6 млрд руб. по иску "Роснано"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Согласно определению суда, компания "Роснано" обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд руб. и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта".

"Роснано" также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5,6 млрд руб. в пределах заявленных исковых требований.

1 февраля мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывших заместителя руководителя УК "Роснано" - исполнительного директора Бориса Подольского, бывшего управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также директора компании по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями.

Мера пресечения задержанным была избрана на один месяц и 28 суток. Всем фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия МВД, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании фигуранты "предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств".

Используя искаженные данные отчетности, обвиняемые предоставили единственному акционеру "Роснано" - Российской Федерации - "недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении" компании, что позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

В результате, утверждает следствие, "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей".