Поиск

Суд арестовал активы Чубайса и еще семи человек на 5,6 млрд руб. по иску "Роснано"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Согласно определению суда, компания "Роснано" обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд руб. и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта".

В РоссииБывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.Читать подробнее

"Роснано" также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5,6 млрд руб. в пределах заявленных исковых требований.

1 февраля мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывших заместителя руководителя УК "Роснано" - исполнительного директора Бориса Подольского, бывшего управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также директора компании по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями.

Мера пресечения задержанным была избрана на один месяц и 28 суток. Всем фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия МВД, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании фигуранты "предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств".

Используя искаженные данные отчетности, обвиняемые предоставили единственному акционеру "Роснано" - Российской Федерации - "недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении" компании, что позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

В результате, утверждает следствие, "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей".

УК "Роснано" Анатолий Чубайс Юрий Удальцов Артур Галстян Николай Тычинин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 5 апреля

В Иркутской области в результате шквального ветра сгорели дома и сорваны крыши

Три человека получили ранения в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ

Режим ЧС введен в Саранске после атаки БПЛА

Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Количество пострадавших от урагана в Хакасии выросло до одиннадцати

Движение поездов приостановлено между двумя станциями на Транссибе

Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });