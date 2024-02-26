"Роснано" подало иск о банкротстве юрлица проекта гибких планшетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роснано" обратилась 21 февраля в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО "Пластик Лоджик", соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Других данных о деле в картотеке пока не отражено.

О намерении инициировать банкротство портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", созданной для реализации проекта "гибких планшетов", "Роснано" впервые объявила в начале этого месяца.

"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств", - объясняли в "Роснано" 6 февраля. Тогда же корпорация сообщала, что материалы проверки о ходе реализации проекта переданы в правоохранительные органы.

ООО "Пластик Лоджик" создано в 2010 году в рамках совместного проекта "Роснано" и британской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тыс. штук в год, а также создания в России R&D-центра. Сейчас юрлицо на 100% принадлежит "Роснано".

В 2010 году "Роснано" вошло в капитал Plastic Logic, купив 33,75% ее акций, а в 2011 нарастило долю до 43,84%.

В 2011 году возглавлявший тогда "Роснано" Анатолий Чубайс презентовал проект Владимиру Путину (в то время являлся премьер-министром РФ) и рассказал о планах использования планшетов на пластиковой основе в российских школах. Однако проект так и не был реализован.

В 2014 году Счетная палата провела проверку компании. По данным ведомства, "Роснано" купило за 7,1 млрд рублей 44% акций ирландской Plastic Logic Holding. Затем средства почти сразу же были переведены в Plastic Logic Luxemburg. Параллельно с этим в России было учреждено ЗАО "Пластик Лоджик" (позднее преобразовано в ООО), которое под поручительство "Роснано" брало кредиты в банках на 5,7 млрд рублей и выдавало их в качестве займа компании Plastic Logic Luxemburg под льготные проценты до 2020 года. На эти кредитные деньги Plastic Logic Luxemburg покупало акции своего кредитора - российской "Пластик Лоджик".

В результате этой схемы на счетах зарубежной Plastic Logic Luxemburg (с учетом сложной системы взаимозачетов) оказалось более 5 млрд рублей, а на счетах российского "Пластик Лоджик", которое на тот момент напрямую не принадлежало "Роснано", осталось к 2013 году 620 млн рублей. По данным аудитора, технологии не были закуплены, а завод в Зеленограде так и не построен.

В 2016 году "Роснано" пыталось реанимировать проект и планировало привлечь в него стратегических инвесторов.

В марте 2023 года "Роснано" через суд взыскало с "Пластик Лоджик" 700 тыс. рублей - речь шла о взыскании задолженности по договору о предоставлении займов 29 октября 2020 года.

По итогам 2022 года ООО "Пластик Лоджик" получило чистый убыток в размере 702,4 млн рублей, который увеличился по сравнению с 2021 годом в 2,9 раза.