Глава "Росатома" заявил, что РФ готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС в рамках урегулирования на Украине

Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в рамках украинского урегулирования.

"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - ответил Лихачев на соответствующий вопрос "Интерфакса" в среду.

В минувший понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС и ее возможного совместного управления США и Украиной.

"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.