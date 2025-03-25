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Москва исключает передачу ЗАЭС или контроля над ней какой-либо другой стране

Москва исключает передачу ЗАЭС или контроля над ней какой-либо другой стране
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия считает невозможной передачу Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране.

"Возращение станции в российскую атомную отрасль - давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", - заявил МИД России.

Заявление сделано "в связи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможной передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украине или установлении некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций".

"Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет", - сказано в заявлении. "В этом случае, например, - поясняется в заявлении, - невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб. Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС".

МИД отмечает, что "выглядит абсурдной и идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов".

В заявлении также сказано: "ЗАЭС - российский ядерный объект. По итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов ДНР, ЛHP, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в качестве полноценных субъектов. 5 октября 2022 года был подписан указ президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией".

В документе подчеркивается, что именно Россия несет ответственность за ядерную безопасность ЗАЭС: "В соответствии с международным правом, включая ключевые профильные конвенции, основную ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на своей территории несут сами государства. В случае с ЗАЭС - это Российская Федерация, и никак иначе".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС МИД НАТО США Украина Запорожская АЭС
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