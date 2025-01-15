США добавили в санкционный список Запорожскую АЭС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минфин США в среду сообщил, что вводит санкции против Запорожской АЭС.

АЭС фигурирует в опубликованном министерством обновленном санкционном списке SDN.

В антироссийский санкционный список добавлены 16 физлиц, в том числе из Турции и Китая.

Новые ограничения введены против ряда российских заводов, среди которых - Лыткаринский завод оптического стекла, Новотроицкий завод хромовых соединений.

В санкционном списке числится компания "Военторг" и Конгрессно-выставочный центр "Патриот".

В список также попали иностранные компании, в частности, из ОАЭ и Китая.

В пресс-релизе Минфина США указано, что новые ограничения введены в рамках борьбы с обходом антироссийских санкций.

"Эти меры направлены на схему обхода санкций, созданную субъектами в России и КНР, чтобы облегчить трансграничные платежи за имеющие важное значение товары", - пояснили в американском ведомстве.