"Внуково" присоединится к эксперименту по сбору биометрии у иностранцев

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" (Московский авиаузел) с 1 мая присоединится к эксперименту по приему биометрии у прибывших в страну иностранных граждан, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"С 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева", - написала Волк в среду в телеграм-канале.

Она напомнила, что иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу России через международные аэропорты московской зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдать биометрические данные - изображение лица и отпечатки пальцев.

Этот эксперимент направлен на усиление уровня миграционной безопасности и исключение нахождения на территории России тех, кто имеет запрет на въезд в страну, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью и пытается проникнуть в Россию, в том числе используя измененные установочные данные.

Волк отметила, что за время эксперимента с декабря 2024 года биометрические процедуры прошли свыше 2,7 млн человек, выявлено порядка 21 тысячи иностранных граждан, имеющих ограничения на въезд в Россию или находящихся в розыске.